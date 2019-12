Intesa Spaolo: un mld di euro per sviluppo filiere produttive di Padova e Treviso (2) (Di lunedì 16 dicembre 2019) (Adnkronos) - Nel Veneto hanno già aderito al contratto di filiera 75 aziende capofila con complessivi 9.000 dipendenti e oltre 800 imprese fornitrici per un giro d’affari globale di 6,3 miliardi di euro. Nel Padovano i contratti di filiera sono 12 e coinvolgono circa 130 fornitori, 1.700 dipendenti

