Impeachment. Dem:occorre sentire Bolton

Il leader dei Dem al Senato Usa,Schumer chiede le testimonianze dell'ex Cons. sicurezza nazionalee del capo staff della Casa Bianca Mulvaney nel processo per l'di Trump. "I democratici credono fermamente, e penso che i repubblicani concordino, che il processo debba essere corretto e considerare tutti i fatti rilevanti ed esercitare il potere per l'del Senato nell'ambito della Costituzione con dignità e integrità", dice Schumer in una lettera al leader della maggioranza,il repubblicano McConnell.(Di lunedì 16 dicembre 2019)