Firenze | tratti in salvo escursionisti rimasti bloccati nei boschi del Mugello

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Marradi (), nell’alto, hanno rintracciato e messo induelungo il sentierovo n. 521 che collega l’eremo di Gamogna con il passo dell’Eremo. Due giovani sono stati sorpresi dal buio e dal freddo, mentre si trovavano ancora in mezzo al bosco, a causa delle condizioni del terreno, reso impraticabile dal maltempo. Senza perdersi d’animo, hanno allertato il 112 di Borgo San Lorenzo, segnalando la loro situazione di pericolo. Sono scattate immediatamente le ricerche: i militari della stazione di Marradi si sono portati prontamente sul posto e, ottenute le informazioni occorrenti dai due, sono riusciti a raggiungerli in breve tempo.L'articoloinneidelsembra essere il ...

