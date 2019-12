Capolavori dei Musei Vaticani | a Napoli la mostra di Nicolas Poussin

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti– È stata inaugurata oggi ladi, la prima di una collaborazione con i. Dopo il grande successo dellasu Leonardo da Vinci: “Leonardo a Donnaregina. I Salvator Mundi per”, a cura del professor Carlo Pedretti, e di quella dedicata al capolavoro dei maestri fiamminghi Peter Paul Rubens e Jan Brueghel il Vecchio “La Madonna col Bambino in una ghirlanda di fiori”, il Complesso Monumentale Donnaregina, Museo Diocesano di, può annunciare un evento di straordinaria portata culturale: l’esposizione, per la prima volta a, di uno dei più celebridi, dipinto nel 1628 per un altare in San Pietro. Negli anni immediatamente successivi alla realizzazione di questo suo raro quadro sacro, la pittura di– classicista e neo-veneta, coloratissima e tizianesca – ...

