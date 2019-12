Calcio | Felipe Caicedo | ”Sono felice per il mio gol | questo gruppo si merita tutto”

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) La Lazio ha conquistato una vittoria importantissima contro il Cagliari. I biancocelesti hanno ribaltato il risultato nei minuti di recupero grazie ai gol di Luis Alberto e. Tre punti fondamentali che apunto candidano la squadra di Simone Inzaghi legittimamente allo scudetto. La coppia di testa composta da Inter e Juventus, infatti, dista solo tre punti. E’ chiaro che sulla carta la rosa dei bianconeri e quella dei nerazzurri è decisamente più profonda ma il fatto che i biancocelesti non abbiano più impegni europei potrebbe essere un grande vantaggio. I ragazzi di Maran hanno giocato una buonissima gara, cercando di gestire il vantaggio ottenuto grazie ad un fantastico gol di Giovanni Simeone. Il man of the match è stato l’ecuadorianoche ai microfoni di Sky Sport ha celebrato così la vittoria:“Oggi ci credevamo ancora. Dopo Sassuolo ...

kicker_ITA : Cagliari Calcio - Lazio Rom 1:2 Tor: Felipe Caicedo (90./+8) #CAGLAZ - alei1004 : @GrishTony Ci ha messo 2 anni per schierarli insieme,l’anno scorso correa spesso in panchina,prima di lui Felipe an… - Davide_m9 : Se fossi il presidente della Spal anziché prendermela con l’allenatore manderei a zappare un po’ di giocatori. I di… -