Brexit | Boris Johnson e la sfida multipolare

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Pierluigi Fagan ci descrive determinanti e implicazioni geopolitiche della, processo che a suo parere segna il tentativo di Londra di reinserirsi come attore autonomo nel mondo. Il sentiment medio britannico è chiaro: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Il gioco che si fa duro è il mondo complesso che sarà sempre più complesso, i duri sono tutti i Paesi in grado di giocare il gioco. L'essere in grado premette ovviamente l'assenza di legami formali che (...) - Europa / Regno Unito, ,

