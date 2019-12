Barbara d’Urso offesa a Live | Vessicchio | “Fai Tv becera!” Caos in studio

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 17 dicembre 2019)d’Ursoda Sergio: “Fai una televisione becera, ti faccio nera!” Questa sera aNon è la d’Urso è avvenuto uno dei momenti più alti (dal punto di vista del trash) della televisione italiana: una lite in piena regola trad’Urso e Sergio. Il cronista sportivo, che è stato radiato dall’ordine dei giornalisti, dopo essere stato interpellato si è scagliato contro la padrona di casa, prima definendola una “giornalista radiata” e poi, verso la fine dell’epico litigio, Sergioè esploso offendendola pesantemente: “Tu non mi sopporti, ma tu fai una televisione becera che non si fa più! Con me vai KO, io ti faccio nera!”d’Urso,, ha deciso di chiudere il collegamento mandandolo gentilmente a quel paese con un bel “salutame a ...

chetempochefa : PARANORMALE: Maria De FIlippi è apparsa alla Madonna e la Madonna le ha detto 'MARIA CHIUDI LA BUSTA'… - carmelitadurso : Dai un'occhiata al video di Barbara d’Urso! #TikTok - trash_italiano : Le lacrime di Barbara d'Urso. #Pomeriggio5 -