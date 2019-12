Xbox Series X | Phil Spencer spiega i motivi dietro le scelte di nome e design

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 15 dicembre 2019) Se siete recentemente tornati da un viaggio sull'Everest, probabilmente vi sarete persi una notizuola di poco conto: Microsoft ha svelato ufficialmente la sua console next-gen. Quella che era finora nota come Project Scarlett, ora si chiamaX ed è già diventata vittima dei meme più fantasiosi che Internet è in grado di produrre.Sarà per il, futuristico, ma estremamente semplice e minimale, oppure per ildecisamente meno incisivo di "Scarlett" e facile da storpiare in epiteti...particolari, diciamo che i fan si stanno divertendo parecchio a prendere in giro quest'impressionante pezzo di tecnologia.Allora ci viene da chiedere: come mai questoe come mai questo? Ebbene, Gamespot l'ha finalmente chiesto in un'intervista diretta a, capo die Jason Ronald, Partner Director of Program Management di Team.Leggi altro...

XboxItalia : Vi presentiamo la nuova Xbox Series X. Accendi i tuoi sogni. #XboxSeriesX #PowerYourDreams - Eurogamer_it : Xbox Series X: Phil Spencer ci spiega i perché di nome e design. #xboxseriesx - MondoXbox : La rivelazione di Xbox Series X supera i livelli di interesse dell'E3 -