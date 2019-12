Sondaggi Openmedia della settimana | brutto colpo per i due Mattei | calano Lega e

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019)è la media aritmeticale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Open. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusa. I numeri È stata unanera per la, come non accadeva ormai da tempo. Il primo partito d’Italia perde infatti quasi un punto percentuale in una sola(è al 32%, con punte verso il basso del 29,5% per Demos e del 30,6% per Ixè). In generale, tutti e otto iconsiderati hanno registrato un trend negativo per il partito di Matteo Salvini. Probabilmente quella parte del cosiddetto elettorato fluido non sta gradendo le ultime prese di posizione: quelle ambigue sul Mes, gli attacchi al premier Conte e il sarcasmo verso il movimento delle Sardine. Più in generale potrebbe essere un segnale di stanchezza ...

