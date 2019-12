Renzi vorrebbe le scuse di Luigi Di Maio

Leggi la notizia su blogo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Matteosempre più come Matteo Salvini, disperatamente a caccia di consensi e tendente a vedere persecuzioni ovunque. Proprio come l'ex Ministro dell'Interno, che per mesi ha rassicurato sulla tenuta dell'esecutivo gialloverde per poi lanciare affondi per destabilizzare la maggioranza, Matteoinvita tutti a "stare sereni" per poi andare all'attacco.È successo a più riprese, all'inizio dell'attuale legislatura, ed è accaduto anche oggi nell'intervista concessa al Corriere della Sera.si dice convinto che non sarà neanche la vicenda della Banca Popolare di Bari a far cadere il governo, ma allo stesso tempo chiede pubblicamente lediDi.Diha utilizzato contro di noi un linguaggio violento per provvedimenti molto più soft di quelli che voterà stasera in Consiglio dei Ministri. In un mondo normale Dioggi dovrebbero scusarsi, per Etruria come ...

