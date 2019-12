Nordafricani pestano a sangue commesso per una cartina di sigaretta

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Salvatore Di Stefano L'uomo, un 23enne di Livorno, è stato circondato da 5 stranieri nel sottopassaggio della stazione di Pisa. Dopo il pestaggio gli aggressori, nell'indifferenza generale, gli hanno anche puntato un coltello alla gola Lo hanno accerchiato, preso a calci e pugni e come se non bastasse gli hanno anche puntato un coltello alla gola. Il motivo? Non aveva unada dargli per farsi uno spinello. L'angosciante vittima di questa terribile vicenda, accaduta pochissimi giorni fa, è un giovane 23enne di Livorno, Simone Cesarano,in un negozio di Pisa, che è stato affrontato da 5 stranieri (probabilmente), nel sottopassaggio della stazione della città con la torre pendente. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno il giovane è uscito dal negozio dove era stato assunto da un paio di settimane alle 20:30 e si è diretto verso la ...

