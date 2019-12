LIVE Fiorentina-Inter | Serie A calcio in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario, probabili formazioni e come vedereBuonasera e benvenuti allatestuale dipartita dellaA Tim 2019-2020, l’deve vincere per continuare ad essere capolista solitaria mentre Montella rischia la panchina in caso di sconfitta. L’che viene dall’eliminazione in Champions League ad opera del Barcellona riprende il suo cammino in campionato, servirà una prestazione convincente per dimenticare la coppa dalle grandi orecchie. Per quanto riguarda la formazione dovrebbe andare in porta Handanovic, con Bastoni, Skriniar e De Vrij centrali difensivi, dalla panchina Godin. Esterni Lazaro e D’Ambrosio, anche se Candreva spinge per giocare dall’inizio. Centrocampo con Vecino, Brozovic e uno tra Borja Valero e Asamoah. Davanti accanto a Lautaro Martinez ci sarà Lukaku con Politano ed ...

