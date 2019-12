LIVE Biathlon | Inseguimento Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer nona con 5

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA STAFFETTA MASCHILE DALLE 14.15 (DOMENICA 15 DICEMBRE) 12.33 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 12.32 Lisa Vittozzi è 25ma a 2’13”, Gontier 39ma a 3’18”. 49ma Sanfilippo a 3’49”. 12.30, con 5 errori, chiudea 1’20”. Resta leader della classifica generale, ma perde comunque terreno sulle inseguitrici. 12.29 La svedese Oeberg è seconda a 25″8. Terza la norvegese Tandrevold a 39″7, quarta la francese Braisaz a 47″9. 12.29 La norvegese Eckhoff vince l’femminile dicon un impressionante 20/20 al poligono. 12.28in difficoltà, non solo non raggiunge Puskarcikova, ma viene scavalcata da Makarainen. Deve difendersi dalla rimonta di Aymonier. 12.26 Dopo i quattro ...

