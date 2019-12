Ha un improvviso malore al ristorante | in pochi minuti muore Ryan Tonna

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 15 dicembre 2019)alper un, aveva partecipato alla maratona di Pisa. Forse è rimasto soffocato da un boccone. Un vero e proprio dramma quello avvenuto oggi, al termine della maratona di Pisa. Un poliziotto maltese di 37 anni,, è morto dopo aver preso parte alla corsa. Secondo le prime … L'articolo Ha unal, inproviene da www.meteoweek.com.

zazoomnews : Malore improvviso per Ilaria Cucchi: lei tranquillizza tutti - #Malore #improvviso #Ilaria #Cucchi: - Originals1940 : RT @fcim_marco: LA NORD IN LUTTO, È MANCATO NELLA NOTTE ANDREA COLOMBO Negli ultimi tempi non si vedeva più spesso allo stadio ma “il Ross… - Riccc89 : RT @fcim_marco: LA NORD IN LUTTO, È MANCATO NELLA NOTTE ANDREA COLOMBO Negli ultimi tempi non si vedeva più spesso allo stadio ma “il Ross… -