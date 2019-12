Gli ultimi dieci anni in musica secondo YouTube | sul podio “Despacito” ed Ed Sheeran

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una decade all’insegna di Ed, Bruno Mars e i Maroon 5, ma non solo.stila la classifica dei brani più ascoltati sulla piattaformail numero registrato dal contatore delle visualizzazioni. 1. Despacito A regnare, incontrastato, è il brano reggaeton Despacito, frutto della collaborazione tra il cantante Louis Fonsi e di colui che aveva fatto ballare mezzo mondo nei primidel 2000 con la sua Gasolina, Daddy Yankee. Con ben 6,5 miliardi di visualizzazioni, il videoclip è in cima alla lista. E non è la prima volta che il tormentone segna un record: nel 2018, è diventato il primo video al mondo a raggiungere 5 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma di condivisione video. 2. Shape of you A seguire, con oltre 4,5 miliardi di visualizzazioni, troviamo il ritmo inconfondibile del ragazzo dai capelli rossi più famoso del ...

acmilan : FISCHIO FINALE! Il gol di Valentina Giaciniti ci regala altri 3 punti, gli ultimi del 2019 ??????? #VeronaMilan… - SerieA : ??#JuventusUdinese?? La @juventusfc ha vinto gli ultimi 4?? confronti. L’ultimo successo dell’@Udinese_1896 è del 2… - AndreaBricchi77 : #120Milan, ma forse gli ultimi 7 sarebbe meglio non contarli. Dire che sono arrabbiato è poco, che sono deluso è ri… -