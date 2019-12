GB: scuse di Corbyn, Scozia ci riprova

"Mi prendo la responsabilità della sconfitta": Jeremysi dice "dispiaciuto"per la catastrofe elettorale. "Nonostante i nostri sforzi, in queste elezioni ha contato molto il tema della Brexit",afferma il capo laburista che rivendica,al tempo stesso, la bontà di un programma politico di sinistra. Intanto,è pronta la richiesta scozzese per un secondo referendum sull'indipendenza. La premier scozzese Nicola Sturgeon, forte del consenso ottenuto alle recenti elezioni, non si rassegna allo stop dal leader britannico Johnson.(Di domenica 15 dicembre 2019)