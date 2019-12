Sfregiò l'ex ragazzo con l'acido "Condanna a 5 anni", ok dei pm (Di sabato 14 dicembre 2019) Edoardo Montolli I legali di Morgante: «Ci opporremo, per l'accusa non c'è nemmeno l'aggravante della premeditazione» Ha sfregiato l'ex con l'acido, il pm di Busto Arsizio accetta il patteggiamento a 5 anni. Un'inezia, rispetto ai 15 anni in abbreviato a Edson Tavares, l'uomo che gettò l'acido su Gessica Notaro o ai 20 anni per Luca Varani, l'uomo che ha sfregiato Lucia annibali. Sanzioni sacrosante, visto che si tratta di una devastazione perenne dell'identità, tanto che nel nuovo Codice rosso gli è stata attribuita una nuova fattispecie di reato con pene fino 14 anni (aggravanti escluse). Eppure stavolta sul banco degli imputati c'è una donna, Sara Del Mastro, che dopo pochi giorni di carcere si è già rifatta una vita. Mentre il suo ex Giuseppe Morgante, 30 anni, sfregiato con l'acido a Legnano, dovrà ancora sottoporsi a diverse operazioni. Eppure i pm all'udienza del 19 ...

