Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Michele, tu ci vai a San?Sì, certo.Solito, senti il richiamo della. Perché ti piacciono queste?Perché c’è una domanda importante alla quale non riuscivamo a dare una risposta. E la domanda è: dove sono finiti quei milioni di persone che avevano messo alle finestre le bandiere arcobaleno durante la guerra in Iraq, i girotondi, il movimento ecologista presente in mille parti d’Europa? Ecco, per me ledanno una risposta a questa domanda. Questa gente esiste ancora, quello che non c’è più è un tramite con le organizzazioni della politica.Aspetta, restiamo sulla natura di questo movimento. È una reazione, un segnale di vitalità. Ma è già un popolo?È una necessità di dire che le idee di rivolta non sono mai morte, come diceva la vecchia ...

mauro_arena : RT @HuffPostItalia: Santoro a piazza San Giovanni, Moby Dick e le Sardine - lydiaborino51 : RT @HuffPostItalia: Santoro a piazza San Giovanni, Moby Dick e le Sardine - HuffPostItalia : Santoro a piazza San Giovanni, Moby Dick e le Sardine -