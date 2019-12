Parma | D’Aversa | «Non dobbiamo guardare la classifica Su Kulusevski…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Daniele Faggiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio di inizio di-Napoli. Le sue parole Il direttore sportivo del, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di Sky poco prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli. Le sue parole.– «Cerchiamo di fare il nostro campionato, senzala. Guardiamo le squadre che ci stanno dietro e non davanti» NAPOLI – «Noi ci alleniamo, cerchiamo di fare il nostro gioco cercando di portare a casa un risultato positivo e soprattuto una costruzione di gioco che già è stato esposta nelle altre partite. Cambio in panchina al Napoli? Più un problema per loro che per noi» KULUSEVSKI – «A gennaio Kulusevski non si muove, è un ragazzo che si fa voler bene e che si impegna sempre tantissimo. Rimane a, per gennaio non si muove però nel calcio tutto può ...

