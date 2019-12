L’uomo che colora gli ospedali | «Cerco di far tornare il sorriso ai bimbi»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 14 dicembre 2019) Glisono brutti. Sono tristi. Stanze tutte uguali, anonime. Ma oggi per cercare di dare calore e colore a tutto quel grigio è arrivato Silvio Irilli, artista che dipinge gliper aiutare a vincere la paura. La sua professione la vive un po’ come una missione: «Il mio desiderio è che quelle stanze si trasformino in una cascata di colori ed emozioni capaci di farilai bambini che devono effettuare un prelievo o una radioterapia». Dal Fazzi di Lecce e il Monaldi di Napoli all’Istituto Nazionale Tumori di Milano, 15diversi, per un totale di 3000 metri quadri sono stati dipinti in 9 anni da nord a sud Italia. Nel 2012, nasce, infatti, il progetto “dipinti”, che in questi anni ha permesso di trasformare in un bosco incantato il corridoio dell’Ospedale Regina Margherita di Torino o ambientare in un acquario il ...

borghi_claudio : Benvenuto al Sen. Grassi nel nostro gruppo. Uomo con schiena dritta che, come @Marcozanni86 all'epoca, ha lasciato… - SkySport : ? #Cagliari, '#Riva presidente onorario dal 18 dicembre' ?? L'annuncio di @tommasogiulini ? ?? #SkyBuffaRacconta Gigi… - lauraboldrini : Se n’è andato uno degli ultimi testimoni dello sterminio ebreo ad opera dei nazisti Un uomo che ha raccontato l’or… -