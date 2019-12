LIVE Snowboard | PGS Cortina d’Ampezzo 2019 in DIRETTA | Fischnaller e gli azzurri per

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella seconda tappa della Coppa del Mondo diparallelo. Dopo lo spettacolare esordio a Bannoye, il massimo circuito internazionale si sposta in Italia, precisamente ad’Ampezzo. Nello splendido scenario della Perla delle Dolomiti va in scena oggi, in serata, il PGS sia al maschile che al femminile. L’attesa, nella specialità olimpica, è tutta per il capitano della selezione tricolore: Roland. Il 39enne altoatesino è leader della classifica generale, a Bannoye ha dimostrato uno stato di forma strepitoso, andandosi a prendere il successo domenica nella finale tutta italiana con Mirko Felicetti. Da non dimenticare che proprionel 2018 fece gioire il pubblico di, con un trionfo strepitoso bissato al femminile da Nadya Ochner. La compagine guidata da ...

