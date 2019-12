LIVE Genoa-Sampdoria 0-1 | Serie A calcio in DIRETTA | a 5 minuti dal termine vantaggio

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+2 Esultano ora i tifosi blucerchiati, dueal. 90’+1 Punizione, batte Ankersen sul secondo palo a cercare una deviazione, intervento di Murru che mette in out. 90′ Saranno quattro idi recupero, di resistenza per la Samp, di speranza per il. 88′ Prova il tutto per tutto ora Thiago Motta, fuori Criscito, dentro l’attaccante olandese classe 2001 Denilho Cleonise. 86′ Quando tutto stava ormai facendo presagire ad uno 0-0 arriva la fiammata di Manolo Gabbiadini, quattropiù recupero ora a disposizione delper arrivare al pareggio. 85′ GABBIADINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, ancora lui, l’uomo del derby, palla rubata da Linetty che porta avanti la sfera poi mette in mezzo per il l’attaccante neo-entrato che con il piatto sinistro trova ...

