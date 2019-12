Extracomunitari aggrediscono Forze dell’Ordine | sindacato chiede Taser

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Finanzieri, vigili urbani e poliziotti aggrediti poco dopo le 19 sul centralissimo Corso Garibaldi, pullulante di visitatori delle Luci d’Artista del sabato sera. Il vigile urbano e sindacalista Fiadel CSA Angelo Rispoli, racconta: “Una pattuglia di finanzieri in borghese operante nella lotta alla contraffazione era intenta a sequestrare la merce in vendita di uno quando è scattata la ‘solidarietà’ degli altri: quell’equipaggio è stato circondato. Sul posto sono immediatamente giunte tutte le pattuglie della Polizia Municipale e quelle della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Si è sedata così la rissa ed è stato necessario il ricorso all’ospedale. Per garantire sicurezza dobbiamo essere messi in condizioni oggettive di sicurezza attraverso il potenziamento ...

