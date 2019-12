Elisabetta Gregoraci confessa | “Ho sofferto La vita è stata dura”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019)rompe il silenzio: “Sono felice, ma lanon èsempre facile” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù, con la quale ha parlato molto della sua carriera, ma anche della suaprivata. Come si legge in copertina, la showgirl di Soverato ha dichiarato: “Ora sono una mamma felice, ma lanon èsempre facile per me”, chiaro riferimento al lungo periodo di sofferenza per via della malattia che ha portato via sua madre, scomparsa ormai da molti anni. Ora sono io una mamma: una mamma che lavora, ma pur sempre una mamma. Mi alzo presto ogni mattina per accompagnare mio figlio a scuola e poi faccio le mie cose di lavoro. Il pomeriggio vado a riprendere mio figlio a scuola e facciamo merenda insieme, mentre nel weekend lo accompagno alle ...

