Donna senza vestiti in chiesa | “Se mi toccate vi denuncio”

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 14 dicembre 2019) Unain: prima si mette a pregare in stato catatonico e poi dà in escandescenze. Sembra abbia avuto grossi problemi personali. Unaè entrataine si è messa a pregare, come se niente fosse. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di Santa Lucia, il 13 dicembre … L'articoloin“Se mivi denuncio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ErRambo012 : RT @semioticmonkey: Donna ucraina che fa le pulizie nelle case sostiene 'colloquio' con albergo in centro Napoli. Il 'colloquio' è faticare… - bafio55 : @Tiziana20202020 Senza essere ipocriti, le deduzioni superficiali le fanno anche le donne guardando gli uomini. No… - domenico100004 : @ISentinellidi @Nonnadinano #ReggioCalabria Indecente vedere insultare così una donna. Ma quel tipo che la chiama '… -