COP25 | i negoziati sul clima a Madrid continuano anche oggi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Isulcontinueranno, nella speranza che i Paesi trovino un terreno d’intesa su questioni relative al mercato delle emissioni e all’attuazione degli accordi di Parigi. Il vertice di due settimane avrebbe dovuto concludersi ieri, ma molte questioni rimangono irrisolte. Uno dei disaccordi è il risarcimento dei danni ai Paesi in via di sviluppo a causa dei cambiamentitici. Il vertice intende decidere inoltre le regole per l’attuazione dell‘accordo di Parigi del 2015. Iniziato il 2 dicembre, il summit avrebbe dovuto concludersi ieri sera, ma – come spesso accade in occasione di tali vertici – i colloqui erano ancora in corso, con le nuove dichiarazioni che dovrebbero essere rilasciate nelle prossime ore. L’attivista sedicenne Greta Thunberg ha guidato ieri gli studenti in marcia a Torino, in Italia, e ha ...

