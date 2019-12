Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 14 dicembre 2019)daiin centro a. Non è un buongiorno per la città che si è risvegliata con questa brutta sorpresa. Ad accorgersi sono stati i primi passanti e negozianti che sabato mattina hanno aperto i loro negozi. Statue sottosopra, allestimenti rotti e un grande senso di desolazione trasmette ilallestito pochi giorni fa dall’Amministrazione comunale proprio nella piazza del Municipio in fondo a via Roma a. Oltre alla tanta indignazione, ora c’è da capire chi nella notte non ha avuto niente di meglio da fare che devastare questo simbolo del. su Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Bollate, presepe devastato davanti al Comune: i vandali rovinano il Natale - -