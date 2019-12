Anche le “Sardine nere” a Roma | «Finora non ci è stato concesso di parlare nelle piazze»

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) «A Napoli abbiamo manifecon le Sardine la prima volta che sono scese in piazza. Abbiamo sentito che volevano combattere l’odio. Poi però non abbiamo capito come volevano farlo e, quando abbiamo chiesto di, non ce l’hanno. Così abbiamo pensato che forse avremmo dovuto avere una nostra voce». Aa Open è Abdel, un ragazzo di 29 anni che anima il movimento delle “Sardine nere” di Napoli insieme ad altri due rappresentanti. Abdel è arrivato in Italia dal Marocco quando aveva 7 anni, e da qualche tempo ha acquisito la cittadinanza italiana. «Militando da anni nel Movimento per i Migranti e per i Rifugiati della sua città sa benissimo che le cose non vanno sempre in questo modo». A quanto racconta, però, non sembra essere sempre facile portare le proprie istanzemanifestazioni locali. «Si è creato un meccanismo per cui queste ...

nzingaretti : Grazie #Sardine! Oggi renderete anche Roma più bella ?? #RomaNonAbbocca #RomaNonsiLega - VincenzoDeLuca : Le #sardine fanno benissimo a dire no a Casapound. Non si va in piazza coi fascisti. Niente di pregiudiziale contr… - Fontana3Lorenzo : ?? INCREDIBILE?? L'indottrinamento politico a Genova tocca anche i bimbi con meno di 3 anni, coinvolti dalle loro ma… -