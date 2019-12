Alessandro Gassmann sostiene le sardine | “La parte migliore del paese”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Anchesi è schierato dalladel popolo delledurante la giornata in cui si teneva la manifestazione di piazza San Giovanni a Roma. Il celebre attore, figlio di Vittorio Gassman, ha infatti dedicato un post sui social a tutti coloro che sono scesi in piazza per protestare contro il populismo, sottolineando come le migliaia di giovani presenti al raduno siano ladel paese.sta con leTante…ma proprio tante tante.I giovani sono,ora come non mai,ladel paese. CORAGGIO!!! ✌

