Xbox Series X | la nuova console Microsoft

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ladella famigliafa la sua comparsa durante la presentazione condotta da Phil Spencer, capo del settorediX – Next gen L’annuncio dellamarchiataha fatto molto parlare gli utenti, riempiendo il web di notizie, prime impressioni e ipotesi sull’effettivo lancio. La pagina ufficiale diItalia ha condiviso il seguente tweet per presentare ai suoi follower laX: Vi presentiamo laX. Accendi i tuoi sogni. #X #PowerYourDreams pic.twitter.com/anFr5SRyiG —Italia (@Italia) December 13, 2019 I colleghi di MSpoweruser hanno anche loro composto un breve articolo raccogliendo alcune citazioni del discorso di Spencer e analizzando il trailer ufficiale. Nel video sono presenti alcuni dettagli inseriti per indirizzare l’utenza verso le possibili idee dietro la...

