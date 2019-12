Trono Over | Ursula Bennardo fa un’ammissione | “Sono stata malissimo”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sossio Aruta,deldi Uomini e Donne ammette: “Ho avuto paura” E’ tempo di confessioni per. La compagna, a breve moglie, di Sossio Aruta ha confidato ai fan deldi Uomini e Donne di avere avuto una mattinata particolarmente difficile. Che cosa è successo? Alla piccola Bianca è toccato fare il suo primo vaccino e più che spaventarsi lei, si è spaventata sua madre. Ragazzi, scusatemi. Stamattina ho portato Bianca a fare il suo primo vaccino, ma sonomalissimo. Ho avuto troppa paura. Che ansia, non avete idea ha ammessodel, precisando che sua figlia sta benissimo. La compagna di Sossio Aruta invece un po’ meno, in quanto è ancora preoccupata che alla piccola Bianca possa salire la febbre alta dopo aver fatto il suo primo vaccino.provoca Sossio Aruta del...

ARTAX___ : @risafra76 Sono choccato da quando guardi il trono over ? - blogtivvu : Gemma Galgani e il Natale: i ricordi romantici e dolorosi della dama - blogtivvu : Trono Over, Ida e Riccardo dopo la proposta di matrimonio -