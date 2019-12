Sonia Bruganelli | la decisione per proteggere i figli dagli haters

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Paolo Bonolis esono spesso vittime di attacchi di. Nello specifico, gli “odiatori social” attaccano la coppia dello spettacolo per quella che, a loro dire, sarebbe un’ostentazione del lusso. A questo punto, laavrebbe preso unaimportante sopratutto per tutelare i propriIlo di Bonolis evittima di bullismo Paolo Bonolis esono una delle coppie più amate dello spettacolo. Recentemente, la donna ha fatto delle rivelazioni piccanti sul rapporto col marito. Il web, però, non risparmia loro critiche e gli attacchisi fanno sempre più incessanti. Nel mirino di quest’ultimi sono finiti anche iSilvia, Davide e Adela e così la donna ha rivelato a Chi: “Voglio che i ragazzi vivano sereni ed evitare che qualcuno li disturbi per via del mio comportamento“. A quanto pare, quindi ...

