“Record di ca***”. La gaffe di Giorgia Rossi è epica: succede in diretta al TG5. E poi subito virali (Di venerdì 13 dicembre 2019) A volte succede di pensare ad altro e fare qualche gaffe. Di certo è farle in presenza di amici e parenti, un conto è farle in diretta tv davanti a milioni di telespettatori. E di certo non è passata inosservata la clamorosa gaffe di Giorgia Rossi durante un collegamento con l’edizione serale del Tg5. La giornalista sportiva di Mediaset era in diretta assieme a Bobo Vieri per dare le ultimissime da San Siro, dove si sarebbe disputato di lì a breve il supermatch di Champions League tra Inter e Barcellona e mentre stava commentando l’atmosfera che si respirava allo stadio ha fatto un grosso scivolone. “E’ la cornice davvero perfetta, con più di 70.000 spettatori, record di ca**o questa sera, con una coppia d’attacco che deve spaventare un po’ tutti, anche il Barcellona”, ha detto Giorgia Rossi. La sua gaffe è stata immortalata in un video che è diventato presto virale su Twitter dove in ...

