No More Heroes III in un nuovo folle trailer dai The Game Awards 2019

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Uno dei primi grandi annunci della serata all'interno del pre-show dei Theè l'interessantissimo NoIII.Come da tradizione Suda 51 ci ha messo di fronte a un filmato davveroche inizialmente sembra fare il verso a ET e che non sembrava assolutamente legato a Nofino alla comparsa improvvisa dell'iconico Travis Touchdown. Alla fine delabbiamo anche avuto la conferma della finestra di lancio, almeno in teoria. NoIII sarà disponibile nel corso del 2020.Leggi altro...

Eurogamer_it : Anche il folle #NoMoreHeroesIII è protagonista dei #TheGameAwards2019 - J0hnDOh : Bellissimo il trailer del nuovo No More Heroes 3 #TheGameAwards - zetteanarchy : WHEHSHDJDHSJSJ HEROES NO MORE?? -