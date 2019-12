Leucemia linfatica | rimborsata cura a durata fissa senza chemio

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma, 13 dic. (askanews) – Buone notizie per i pazienti affetti dacronica recidivante/refrattaria. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha infatti approvato la rimborsabilità in Italia del trattamento farmaceutico Venclyxto – sviluppato dall’azienda biofarmaceutica AbbVie – più rituximab per il trattamento delle persone con questo tipo di, la più frequente forma di tumore del sangue, in particolare in Europa e Stati Uniti. Si tratta del primo e unico trattamento che prevede una, 24 mesi, edover effettuare cicli diterapia. Per Antonio Cuneo, direttore della sezione di Ematologia dell’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara, “la terapia didefinita ha il vantaggio di offrire al paziente un trattamento ben tollerato per uno o due anni, dopodichè la terapia viene sospesa, si torna a una vita ...

