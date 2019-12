Juventus Udinese probabili formazioni | riecco Emre Can | 4 novità dal 1′

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di venerdì 13 dicembre 2019)- Lasi prepara alla sfida di campionato contro l’con particolare attenzione all’emergenza centrocampo. Come confermato da Sarri, i bianconeri potrebbero sperare nel recupero lampo di Bentancur. Qualora il centrocampista dovesse alzare bandiera bianca, spazio per Rabiot regista, con Matuidi eCan in posizione di interni di centrocampo. L’ex Liverpool si prepara a riconquistare la fiducia del suo tecnico in vista della seconda parte di stagione, soprattutto dopo il ko di Khedira.: in attacco fuori Higuain Pochi dubbi per quel che riguarda il resto della formazione. In difesa spazio per Danilo sulla destra, mentre Bonucci e De Ligt agiranno al centro della difesa. In attacco rimandato l’esperimento tridente, Dybala-Ronaldo agiranno dal primo minuto con Bernardeschi alle ...

