Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Anche se tutti a Maranello non vogliono sbilanciarsi, il mercato pilotiil 2021 è già ampiamente entrato nel vivo. Non solo vivremo una epocale rivoluzione tecnica in pista, ma ne vedremo un’altra, non meno importante, a livello di piloti. Dopo anni di sostanziale stabilità ed equilibrio, infatti, tutto sembra apparecchiato per numerosi cambi di casacca come non si vede da ditempo, forse troppo per qualcuno. Non è facile, al momento, fare previsioni, ma qualcosa di grosso bolle in pentola. Tutto, com’è normale che sia, potrebbe scattare come un vero e proprio domino dopo la decisione di Lewis. Il campione del mondo, infatti, sta facendo parlare di sè per un possibile flirt, ampiamente ricambiato, da parte della. C’è qualcosa di concreto sotto? Sicuramente sì. Che le due parti stiano discutendo appare assolutamente scontato (e nessuno, tra ...

OA_Sport : #F1, Sebastian #Vettel verso l’addio alla #Ferrari: i possibili sostituti. #Hamilton in pole, spuntano #Giovinazzi… - GipsyMonkeyMeg : RT @sebavettels: Le mie conversazioni con @GipsyMonkeyMeg - Sebastian Vettel - palestra - dolci vegani - sebavettels : Buongiorno solo a Sebastian Vettel e a QUELLE DONNE -