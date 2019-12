Effetto Johnson | il Pd pensa a un convegno a Roma per rilanciare il Pse

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non si poteva non parlare di quanto era successo nella notte in Gran Bretagna: la vittoria schiacciante dei conservatori di Boris, il tonfo di Jeremy Corbyn e dei Labour. E’ una sconfitta spaventosa, quella dei Labour, che diventa oggetto del dibattito che si apre al mattino al Nazareno, dove è riunita la direzione nazionale del Partito democratico. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti batte i pugni sulla questione: “L’Italia – argomenta nel corso del suo intervento - dovrà incalzare l’Europa, specie dopo la vittoria dei Conservatori in Gran Bretagna, resa possibile, anche dalla fragilità della proposta delle sinistra messe in campo”. Quando tocca a Piero Fassino, l’ex sindaco di Torino fa un’analisi che viene condivisa da tutta la platea: “Bisogna riflettere. Questa sconfitta arriva al termine di una ...

