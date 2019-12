Conte ha detto che continuerà a fare politica | ma che non farà un suo partito

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) "Non ho velleità diun mio. A me piace far. Non mi ci vedo disinteressato dalladomani. Ci sono mille modi per. Non significa che farò un". Così Giuseppenel corso della registrazione di 'Accordi e disaccordi' sul Nove. A chi gli chiedeva se è vero, come alcuni commentatori suggeriscono, che è piu' vicino al Pd che al M5s,ha risposto: "Sbagliano completamente". "In questo momento il Pd esprime una maggiore compattezza e unità di fronte a un movimento sottoposto a fibrillazioni". Poi, parlando del passaggio dei tre senatori M5s alla Lega: "Io considero questi episodi assolutamente isolati: c'era qualche posizione di malnto costruita nel passato. Non vedo prospettive preoccupanti". "Difficile che si possa preferire andare al'opposizione senza una prospettiva concreta", ha ...

Fontana3Lorenzo : Da Bruxelles continuano a dire che il “pacchetto è chiuso”, invece Conte l’altro giorno in parlamento ha detto il c… - redazioneiene : STASERA A LE IENE Giuseppe Conte, sul suo rapporto con Guido Alpa, aveva detto: “L’Autorità anticorruzione si è es… - giornalettismo : #Borghi a #Conte: 'Noi abbiamo seguito la trattativa e il mandato che ebbe era uno: l’italia non avrebbe mai firmat… -