Clima | WWF | “Finalmente accordo per un’economia a carbonio zero dal Consiglio UE”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Con un passo importante a favore del, i leader dell’Unione Europea hanno finalmente approvato oggi, dopo mesi di ritardo, l’obiettivo di neutralitàtica entro il 2050. I Paesi dell’UE hanno poi chiesto di fissare un target di riduzione delle emissioni più elevato per il periodo sino al 2030, coerente con la strategia di neutralitàtica, da fissare in un tempo utile, prima della COP26 a Glasgow. Solo la Polonia non è stata in grado di impegnarsi per raggiungere questo obiettivo e le discussioni sulle modalità per rispettarlo sono state rinviate al giugno 2020“: lo spiega in una nota il WWF. Nonostante l’obiettivo di una neutralitàtica entro il 2050 rappresenti un miglioramento significativo rispetto all’attuale obiettivo dell’UE dell’80-95% di riduzione delle emissioni al 2050, secondo il WWF “i dati scientifici e le ...

SanofiIT : Se cambia il clima, cambia tutto. In un video realizzato dal WWF Spagna per la conferenza Cop25 alcuni celebri quad… - rocco1909 : RT @WWFitalia: Il #GreenDeal europeo ????sarà una svolta per la #natura e il #clima? La @EU_Commission ha identificato i giusti campi di azi… - oceanerazzurro : RT @WWFitalia: Il #GreenDeal europeo ????sarà una svolta per la #natura e il #clima? La @EU_Commission ha identificato i giusti campi di azi… -