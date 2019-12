Bologna | manca solo l’affondo finale per Vignato

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), rossoblu forti sul talento del Chievo: battuta la concorrenza di molti club esteri e di Serie A Emanuelè sotto i riflettori di mezza Serie A e non senza motivo. Il baby talento del Chievo si era già messo in mostra lo scorso anno e in questa stagione di B è diventato un vero e proprio punto fissa della squadra di Marcolini. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport tra tutte le pretendenti al classe 2000 potrebbe spuntarla proprio il. Da qualche tempo infatti la società ha iniziato a lavorare sottotraccia e portare il calciatore alla corte di Mihajlovic. Restada trovare un accordo che accontenti entrambe le società. Leggi su Calcionews24.com

