Andrea Denver parteciperà al Grande Fratello Vip

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il modellosarà uno dei concorrenti delVip 4, condotto da Alfonso Signorini. A dare l’indizio in merito alla sua partecipazione è stato lo stesso conduttore con una foto sexy su Instagram.alVip Non ci è voluto molto perché gli utenti su Instagram risolvessero il dilemma lanciato da Alfonso Signorini. Il conduttore ha recentemente pubblicato la fotografia di un fisico statuario con una didascalia piuttosto esplicita che non dà adito a fraintendimenti. “Io sono in piedi dalle sei, ma un prossimo concorrente del GF si è alzato solo ora… beato lui!”, pseudonimo diSalerno, è un modello italiano di fama internazionale nato a Verona il 3 maggio 1991, ma residente negli Stati Uniti. Cresciuto in Italia, dopo la laurea in scienze della comunicazione, è volato in Florida per conseguire ...

