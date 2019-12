Tuttosport | Il Napoli pronto a dire addio a Llorente | su di lui ci sono Roma e Inter

Tuttosport : Ibra al Napoli? Se il Milan non elimina le clausole sgradite allo svedese : Milano e Napoli aspettano Zlatan Ibrahimovic, scrive Tuttosport. La decisione dello svedese ancora non è arrivata. Non sembra avere fretta. Mentre il Milan attende, ieri il Napoli è stato affaccendato in altre vicende, con l’esonero di Ancelotti e l’arrivo di Gattuso. Il nuovo tecnico ha glissato sulla domanda circa l’arrivo di Ibra al Napoli, ha detto che intende concentrarsi sui giocatori che ha a disposizione. Ma il club non ...

Tuttosport : Ancelotti-Napoli - è finita! : TS – La storia tra il tecnico partenopeo e ADL è ormai ai titoli di coda. Ancelotti valuta le dimissioni Anche TUTTOSPORT, così come evidenziato da Il Mattino e La Gazzetta dello Sport, conferma l’addio imminente tra Carlo Ancelotti ed il Napoli. Come ormai sta avvenendo da diversi giorni, anche i quotidiani sportivi sono completamente allineati sulla fine di una storia che appare ormai imminente. Ci sono tutti i presupposti affinchè ...

Tuttosport – Il Napoli c’è ancora per Ibrahimovic - si tenta il colpo : Il punto su Ibra, TUTTOSPORT lo vede in pole per il Milan ma specifica: c’è anche il Napoli All’interno di un pezzo dedicato al futuro di Zlatan Ibrahimovic e alle ”moine” intorno a Casa Milan, non passa di certo inosservato quanto precisato sulle pretendenti. TUTTOSPORT conferma infatti che il Napoli è ancora in corsa per lo svedese e che starebbe tentando di convincerlo. In particolar modo si legge come ”Il Napoli ...

Tuttosport : il Napoli costretto a rispolverare Leandrinho : Situazione surreale quella in cui sembra essersi infilato il Napoli. Lo scontro tra lo spogliatoio e la società non ha risparmiato neanche l’allenatore che a confronto con i calciatori si è trovato di fronte alle recriminazioni di alcuni sui metodi di allenamento e il modulo. Quella di oggi contro l’Udinese però è una partita che il Napoli non può fallire, per mille motivi, ma soprattutto per cominciare a marciare bene in ...

Tuttosport : clima teso nel Napoli. I calciatori preparano i ricorsi. La sentenza a fine stagione : Udinese e Genk sono due partite fondamentali per il destino di Ancelotti. Ma resta da vedere se la squadra seguirà il suo allenatore. Il clima, in casa Napoli, resta molto teso secondo Tuttosport, colpevoli le famigerate multe “Il clima è molto teso e non c’è alcuna voglia di scherzare, perché i calciatori sono preoccupati ed impegnati soprattutto a preparare il ricorso alle richieste di multe del club. Ricorsi che prendono la forma di ...

Tuttosport : pronto il mercato di Gattuso - porterebbe al Napoli Kessie e Rodriguez : Ormai tutti i giornali scrivono di Rino Gattuso al Napoli. Tuttosport informa che “i collaboratori di Gattuso sono già allertati, in primis Luigi Riccio, con il quale Ringhio ha un rapporto di vecchia data”. De Laurentiis gli avrebbe chiesto di pazientare qualche giorno. E prosegue parlando della sessione di gennaio di calciomercato. A Gattuso verrebbe permesso di fare anche un po’ di mercato a gennaio ed è molto probabile che possa pescare al ...

Tuttosport / Milan - contro il Napoli spazio a Biglia e Rebic : Si avvicina la ripresa del campionato dopo la sosta dedicata alle nazionali. Nella 13^ giornata di Serie A, il Milan riceverà a San Siro il Napoli. Per la sfida contro la squadra partenopea, Pioli dovrà rinunciare a Calhanoglu e Bennacer, entrambi squalificati per somma di ammonizioni. Al loro posto, secondo TUTTOSPORT, potrebbero giocare Biglia e Rebic. Pochi dubbi per quanto concerne il regista argentino, sostituto naturale del giovane ...

Tuttosport : Monaco ed Wolverhampton in vantaggio sul Napoli per Kessie : Kessie non sarà in campo per la sfida dei diavoli rossoneri contro il Napoli di sabato. L’ivoriano, come scrive Tuttosport, è chiaramente fuori dai progetti del Milan ma potrebbe rientrare invece in quelli della formazione di Ancelotti. Il centrocampista é stato fortemente caldeggiato da Massimo Mirabelli, che lo ha portato al Milan, «Kessie è uno dei centrocampisti più importanti in Italia è giovane, ha una struttura fisica importante: è ...

Tuttosport : torna la suggestione Castagne per il mercato di gennaio del Napoli : Uno degli obiettivi di mercato del Napoli a gennaio sarà un esterno. Con l’uscita di scena di Malcuit e i problemi di Ghoulam occorre correre ai ripari. Tra l’altro è tutto ancora in ballo anche per Hysaj, che vorrebbe trasferirsi alla Roma. Secondo quanto scrive Tuttosport, il nome più gettonato, per gennaio, è quello di Castagne. Il belga non è mai esploso nell’Atalanta, rimanendo spesso in panchina. E le trattative con il ...

Tuttosport : Milik sarà titolare per Salisburgo-Napoli. Scalpitano Mertens e Insigne : Archiviata la vittoria contro il Verona, il prossimo step che attende il Napoli è la doppia sfida Champions con il Salirburgo. Mercoledì gli azzurri di Ancelotti saranno impegnati in Austria per la prima gara che sarà fondamentale per il passaggi del girone. È chiaro che il mister dovrà valutare la condizione di tutti i suoi giocatori e anche gli impegni di campionato per decidere chi schierare, ma secondo Tuttosport Milik, con la doppietta di ...