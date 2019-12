Traffico Roma del 12-12-2019 ore 07 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SI RALLENTA, PER ORA, SULLA VIA PONTINA TRA CASTELNO E VIA DI PRATICA E SI STA IN CODA LUNGO LA DIRAMAZIONE-SUD TRA TORRENOVA E IL GRA. GIUNTI SUL GRAINTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. INCOLONNAMENTI POI SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’: SULLA VIA FLAMINIA, DAL GRA AL BIVIO PER VIALE DI TOR DI QUINTO, SU VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE E POI SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA IL GRA E VIALE PALMIRO TOGLIATTI, QUI PER UN INCIDENTE PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34 ———————– AUTORE: MASSIMO GREGORI In collaborazione con Luce Verde infomobilitàL'articolodel 12-12-ore 07:30 proviene daDailyNews.

