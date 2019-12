Torna l’aviaria? Abbattuti 27mila polli, gli esperti parlano di rischio contagio (Di giovedì 12 dicembre 2019) Predisposte misure di sicurezza in Inghilterra dopo l’ultimo caso di aviaria: Abbattuti 27.000 e recintata per un chilometro la zona di diffusione. L’ultima epidemia di influenza aviaria in Inghilterra ha riportato la paura di una diffusione del virus anche tra gli esseri umani. Il contagio, infatti, è avvenuto in una fattoria che si occupa di … L'articolo Torna l’aviaria? Abbattuti 27mila polli, gli esperti parlano di rischio contagio NewNotizie.it.

