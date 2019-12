Syed | dalla tenda all’Ostiense alla laurea in Scienze Politiche | “Salvato da un pizzaiolo”

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La storia di Hasnainè un simbolo di integrazione. Fuggito dall'Afghanistan a 10 anni per non unirsi ai talebani, è arrivato in Italia nel 2007 nascosto sotto un Tir. Dopo tanti sforzi, ierisi èto inSapienza di Roma. "Graziemia famiglia, grazie all'Italia e grazie anche a tutte le persone che in questi anni mi hanno sostenuto e mi hanno fatto sentire incluso nella società italiana".

