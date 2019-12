Renzi sull’inchiesta Open | “Non ci lasceremo processare nelle piazze”

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Matteosi è presentato in Senato nella mattinata di giovedì 12 dicembre per chiarire l’inchiesta sulla Fondazione. Nel corso della discussione, però, oltre al finanziamento ai partiti sono emersi i temi della divisione del potere, della debolezza della politica e dei leader italiani del passato. “Non si parla di dazioni di denaro nascoste o illecite – ha detto il leader di Italia viva -, ma si parla di contributi regolarmente registrati, bonificati, tracciabili, evidenti e trasparenti“. La fondazione, ha spiegato, “aveva totalmente pubblico il bilancio”. Tuttavia, “questi contributi regolari sono stati trasformati in potenziali contributi irregolari” prosegue“perché si è cambiata la definizione della fondazione”. Matteosulla fondazioneL’intervento di Matteoin Senato era ...

Corriere : Renzi in Senato sull’inchiesta Open: «Non ci lasceremo processare in piazza» - Corriere : Renzi in Senato sull’inchiesta Open: «Non ci lasceremo processare in piazza» - fasulo_antonio : Assediato dall'inchiesta sulla sua fondazione #Open e dai pochi giornalisti che fanno domande scomode sull'acquisto… -