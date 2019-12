Piazza Fontana | quella bomba non fu l’unica Ma parte di uno sciame eversivo e stragista

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Conoscevamo vari tipi di “”: sismico, delle api e meteorico…. Il 12 dicembre 1969, con dolore, l’Italia repubblicana ne ha scoperto un altro: lo. Legato non alla terra o agli insetti o alle stelle, ma frutto dell’uomo, della sua protervia e ferocia. Infatti, laesplosa a Milano nella Banca dell’Agricoltura di(17 morti e 88 feriti) quel giorno non fu. Ve ne furono altre quattro (tra le 16,37 e le 17,30). Una ancora a Milano, presso la Banca commerciale italiana, ritrovata inesplosa. Altre tre a Roma: nel passaggio sotterraneo della Banca nazionale del lavoro (tredici feriti), davanti all’Altare della patria e all’ingresso del museo del Risorgimento (quattro feriti). E nel 1969 losi era manifestato anche prima. Il 25 aprile due bombe esplosero a Milano, nello stand Fiat della Fiera campionaria (venti feriti non ...

