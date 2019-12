Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Il Presidente, Antonio Di Maria, con Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa che promuove le iniziative individuate dall’Ente, ha approvato le diverse opportunità pensate per alcune delle “location”rete museale. Innanzitutto, da segnalare che dal 20 al 23 dicembre, soprattutto per la gioia dei più piccoli, tornerà a circolare il “Trenino dell’arte” per le strade del centro storico del capoluogo avendo come capolinea il Museo Arcos alla sommità del Corso Garibaldi (nello slargo del Palazzo del Governo). Gli orari del vagoncino sono: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Il solo 24 dicembre l’orario è dalle 10.00 alle 13.00. Il “Trenino dell’arte” tornerà il 5 e 6 gennaio 2020 sempre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Sabato 14 dicembre, alle ore 15.30, negli ...

anteprima24 : ** “#Natale ai musei” 2019, il #Programma della #Provincia di ##Benevento ** - ladeadegliangel : Un vero regalo di Natale: musei gratis per un mese per padovani e studenti universitari -