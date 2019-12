Mura | De Laurentiis ha fatto del suo peggio buttando benzina sul fuoco

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Giannisu Repubblica parla della difficile situazione in cui cui Gattuso eredita il Napoli e da le maggiori colpe al presidente DeA cominciare dal presidente. Un presidente molto padronale, dai modi spicci e raramente diplomatici. Certe battute su giocatori che pensano alla vita in Cina, con relativi ingaggi che a quei livelli il Napoli non può permettersi. Lo spogliatoio era già in ebollizione per le voci (non infondate) su ingaggi ritoccati in alto a Tizio, non ritoccati a Caio. Il presidente non poteva non saperlo, ma ha buttatosulSe si pensa dunque che sotto esame in questo momento ci sia Gattuso sbaglia, perché è il Napoli ad essere sotto esame e a dover ritrovare una compattezza persa tra la squadra e il club Altro che remare tutti nella stessa direzione. È qui che dovrà intervenire subito Gattuso. Ha l’esperienza e il carisma per farlo, ma i ...

